"الدفاع الروسية": مقتل وإصابة 6 أشخاص بقذائف المسلحين في سوريا
موسكو - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين اليوم /الخميس/ نتيجة إطلاق صواريخ المسلحين قذائف في سوريا.
وقالت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "يوم الثامن من أغسطس قرابة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت موسكو سجلت وسائل مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة حميميم إطلاق 4 صواريخ من الراجمات من الجهة الشمالية الغربية من بلدة كبانا باتجاه القاعدة"، مشيرة إلى أن القذائف سقطت في إحدى البلدات على بعد 2 كلم عن مطار حميميم.
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