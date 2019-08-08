"الدفاع الروسية": مقتل وإصابة 6 أشخاص بقذائف المسلحين في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين اليوم /الخميس/ نتيجة إطلاق صواريخ المسلحين قذائف في سوريا.

وقالت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "يوم الثامن من أغسطس قرابة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت موسكو سجلت وسائل مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة حميميم إطلاق 4 صواريخ من الراجمات من الجهة الشمالية الغربية من بلدة كبانا باتجاه القاعدة"، مشيرة إلى أن القذائف سقطت في إحدى البلدات على بعد 2 كلم عن مطار حميميم.