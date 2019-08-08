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    الخارجية الروسية: فلسطين وسوريا تتصدران مباحثات بوجدانوف مع السفير الأردني

    04:18 م الخميس 08 أغسطس 2019
    الخارجية الروسية: فلسطين وسوريا تتصدران مباحثات بوجدانوف مع السفير الأردني

    ميخائيل بوجدانوف

    موسكو - أ ش أ

    بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، مع السفير الأردني في موسكو، أمجد العضايلة، الوضع في سوريا والتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.

    وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية: "جرى خلال المحادثات تبادل للآراء حيال القضايا الحيوية على الأجندة الإقليمية مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وما حولها، وكذلك الوضع الحالي على الأراضي الفلسطينية".

    وأشار البيان إلى أن الطرفين تطرقا إلى مسائل تعزيز العلاقات الروسية الأردنية، بما في ذلك وجدول الاتصالات السياسية القادمة.

    وتشدد روسيا والمملكة الأردنية على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفعيل العملية السياسية في سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.

    كما يعول الأردن على حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو 1967.

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