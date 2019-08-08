سفير جورجيا لدى مصر يطالب المجتمع الدولي بالاتحاد من أجل السلام في بلاده

القاهرة - (د ب أ):

طالب سفير جورجيا لدى مصر العربية ألكساندر نالبندوف اليوم الخميس المجتمع الدولي بالاتحاد من أجل السلام في بلاده ، مؤكدا تقدير بلاده للموقف الثابت من الجانب المصري الداعم لسيادة بلاده وسلامة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دوليا.

وقال نالبندوف، في مؤتمر صحفي اليوم لممثلي وسائل الإعلام المصرية بمناسبة مرور 11 عاما على العدوان العسكري الروسي الشامل ضد جورجيا ، إنه رغم التحديات الصعبة التي اندلعت في حرب أغسطس عام 2008، تمكنت جورجيا من النجاح في انتقالها الديمقراطي وتطورها الاقتصادي ، وتقدمت على طريقها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي والأوروبي - الأطلسي.

وأضاف أن جورجيا نفذت بنجاح الإصلاحات الشاملة وحققت تقدماً ملموساً في الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان وبيئة الأعمال الحرة ، حيث اتخذت واحدة من المناصب الرائدة في منطقة أوروبا الشرقية.

وشدد السفير الجورجي على أن الوجود العسكري غير المشروع لروسيا على الأراضي الجورجية والتدريبات العسكرية المنتظمة يقوض بشكل خطير الأمن الإنساني للسكان المتضررين من النزاع على الأرض ويعيق جهود المجتمع الدولي بأسرها لحل النزاعات.

وأكد على ضرورة أن يظل المجتمع الدولي متحدا لتحقيق السلام والأمن الدائمين في جورجيا على أساس المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي والسعي إلى عدم انتهاك حقوق الإنسان في هذا الجزء من جورجيا.