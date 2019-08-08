"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على وحدات استيطانية جديدة

الرياض - أ ش أ

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الأرضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة لتقويض رؤية حل الدولتين.

ودعا العثيمين المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.