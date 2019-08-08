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    مسؤول إيراني: إيران اثبتت جدارتها في الدفاع عن حدودها المائية

    03:16 م الخميس 08 أغسطس 2019
    مسؤول إيراني: إيران اثبتت جدارتها في الدفاع عن حدودها المائية

    إسحاق جهانغيري

    طهران - (د ب أ):

    قال النائب الاول لرئيس الجمهورية الايرانية، اسحاق جهانغيري، إن بلاده أثبتت جدارتها في الدفاع عن حدودها المائية، مبينا أن "مسؤولية الدفاع عن الحدود خط احمر بالنسبة لايران ولا يحق لاحد اختراقه".

    وجاءت تصريحات جهانغيري التي نقلتها وكالة الانباء الايرانية (إرنا)، اليوم الخميس، أثناء مراسم تدشين 2500 مشروع تنموي في محافظة خراسان الرضوية في شرق البلاد.

    وأضاف: "لقد اظهرنا في مجال الدفاع عن الحدود المائية للبلاد، أن اي قوة عالمية بما فيها أمريكا، ستواجه ردا حازما من جانبنا اذا اخترقت حدودنا سهوا"، مؤكدا: "ينبغي على الجميع أن يعلم ذلك".

    اسحاق جهانغيري طهران إيران

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