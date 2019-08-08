تجدد الاشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني في مدينة عدن اليمنية

صنعاء - (د ب أ):

تجددت الاشتباكات المسلحة، اليوم الخميس، بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وقوات الحزام الأمني في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في مديرية كريتر، بالقرب من مقر البنك المركزي وقصر معاشيق (القصر الرئاسي).

وأكد أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى سقوط قتيل من المدنيين وإصابة آخرين.

وبحسب المصدر، فإن الاشتباكات اندلعت عقب هدوء حذر شهدته المدينة خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكر أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا جراء الاشتباكات التي اندلعت امس بين الطرفين ارتفعت إلى خمسة قتلى بينهم مدنيون، وإصابة 13 آخرين من الجانبين.

واندلعت الاشتباكات بين قوات تابعة للحماية الرئاسية، وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي (قوات جنوبية تتلقى الدعم من الإمارات)، امس الأربعاء، بعد تشييع جثمان قائد قوات الدعم والإسناد منير اليافعي "أبو اليمامة"، وعدد من الجنود الذين سقطوا قبل أيام جراء غارات لطائرات مسيرة للحوثيين استهدفت معسكرا يتبع المجلس الانتقالي في عدن.

وحذر التحالف العربي في وقت مبكّر اليوم، من العبث بمصالح الشعب اليمني، عقب الاحداث التي شهدتها مدينة عدن.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، إن التحالف يرفض هذه التطورات الخطيرة ولن يقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمن، داعياً كافة الأطراف والمكونات إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة.