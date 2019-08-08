رئيس قيرغيزستان يدين حادث مقتل شرطي أثناء محاولة مداهمة منزل الرئيس السابق

موسكو - (د ب أ):

أدان رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، الرئيس السابق عقب مقتل شرطي أثناء محاولة مداهمة منزله.

وتسعى السلطات في قيرغيزستان لاحتجاز الرئيس السابق ألمظ بيك أتامباييف على خلفية اتهامات بالفساد.

وحاولت قوات الأمن مداهمة مقر إقامة أتامباييف خارج العاصمة بشكيك هذا الأسبوع. وقُتل شرطي برصاص قناصة على ما يبدو، حيث يعتقد أن إطلاق النار جاء من مقر الرئيس السابق.

وقال الرئيس جينبيكوف للبرلمان" أتامباييف وأنصاره أعدوا مقاومة مسلحة باستخدام سلاح ناري. لقد تمادوا في مخالفة القانون".

ويذكر أن الادعاء جرد أتامباييف، الذي شغل منصب الرئيس في الفترة من 2011 إلى 2017، من الحصانة في يونيو الماضي. ورفض أتامباييف، 62 عاما، الاتهامات الموجهة ضده، واتهم السلطات الحالية بإساءة استخدام السلطة.

ويشار إلى أن قيرغيزستان شهدت ثورتين خلال العقدين الماضيين في عامي 2005 و 2010. وتخلى أتامباييف عن السلطة بصورة سلمية بعد انتهاء فترة رئاسته التي استمرت ستة أعوام.