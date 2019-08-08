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    العراق يسلم الكويت رفات مفقودين في حرب الخليج

    12:44 م الخميس 08 أغسطس 2019
    العراق يسلم الكويت رفات مفقودين في حرب الخليج

    رفات مفقودين في حرب الخليج

    القاهرة- (مصراوي):

    سلم العراق، الخميس، رفات 48 كويتيا فقدوا خلال حرب الخليج التي اندلعت عام 1991 عندما أرسل صدام حسين قواته إلى الكويت قبل أن يطردها تحالف بقيادة أمريكية، بحسب رويترز.

    ووضعت الرفات داخل توابيت ملفوفة بالعلم الكويتي خلال أول عملية تسليم منذ الإطاحة بصدام في غزو بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.

    وتقول الكويت إن نحو 605 أشخاص، معظمهم كويتيون، فقدوا خلال الاحتلال الذي استمر سبعة أشهر والحرب التي تلته.

    وقال مسؤولون عسكريون عراقيون إن الرفات عثر عليها في مارس آذار بمقبرة جماعية في صحراء تبعد نحو 170 كيلومترا غربي مدينة السماوة.

    وذكر الجيش العراقي ومسؤولون في قطاع الصحة أثناء مراسم التسليم أن نتائج الفحوص التي أجريت على الرفات أكدت هوية أصحابها.

    ونقلت رويترز عن اللواء حازم قاسم قوله: "الحكومة العراقية عازمة على مواصلة البحث على بقية رفات الكويتيين وإعادتهم إلى ذويهم".

    وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد الغزو الذي انتهى بحرب الخليج في عام 1991، لكن العلاقات عادت بعد الإطاحة بصدام من الحكم في 2003.

    رفات مفقودين العراق حرب الخليج الكويت

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