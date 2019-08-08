الرئيس الإندونيسي يؤكد أنه سوف يتم نقل العاصمة من جاكرتا

جاكرتا - (د ب أ):

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الخميس أنه سوف يتم نقل العاصمة من جاكرتا المزدحمة التي تعاني من مشاكل إلى جزيرة بورنيو.

وكتب جوكو تغريدة قال فيها " سوف يتم نقل عاصمة دولتنا إلى جزر كاليمانتان( الاسم الإندونيسي لجزيرة بورنيو). يمكن أن يكون الموقع في وسط كاليمانتان أو شرق كاليمانتان أو جنوب كاليمانتان".

وأضاف" يتم دراسة جميع الجوانب لكي يتم اتخاذ قرار متوافق مع رؤيتنا للـ 10 و 50 و 100 عام المقبلة".

ويقول الخبراء إنه على عكس معظم أنحاء إندونيسيا، فان معظم جزيرة بورنيو ليست معرضة لزلازل أو لبراكين.

وتريد الحكومة بدء نقل العاصمة الجديدة بحلول عام 2024، في نهاية فترة رئاسة جوكو الثانية التي تبلغ مدتها خمسة أعوام.

وكان وزير التخطيط بامبانج برودجونيجورو قد قال في وقت سابق من العام إن مثل هذه الخطوة قد تصل تكلفتها إلى 33 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد أرجعت توجهها لنقل العاصمة من جاكرتا إلى الازدحام المروري ووقوع الفيضانات بصورة متكررة وهبوط الأرض بصورة سريعة .

ويشار إلى أن نحو 40 % من مدينة جاكرتا، التي يقطنها 10 مليون نسمة، تحت سطح البحر ومستمرة في الغرق.

وتشمل جاكرتا الكبرى مدن تابعة لها يقطن بها 30 مليون نسمة.

وكانت الحكومة قد قدرت الخسائر الاقتصادية للازدحام المروري في المدينة بـ 100 تريليون روبيه (7 مليار دولار) سنويا.