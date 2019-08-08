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    حول العالم في 24 ساعة: 40 مرشحًا للانتخابات الرئاسية التونسية حتى الآن

    12:31 ص الخميس 08 أغسطس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: 40 مرشحًا للانتخابات الرئاسية التونسية حتى الآن

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها بلوغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نهاية السادس لتقديم الترشح، 40 مترشحًا.

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