حول العالم في 24 ساعة: 40 مرشحًا للانتخابات الرئاسية التونسية حتى الآن
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها بلوغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نهاية السادس لتقديم الترشح، 40 مترشحًا.
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