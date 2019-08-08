أهم التصريحات في 24 ساعة: سأكون رئيسًا لكل التونسيين
القاهرة – مصراوي:
وعد مرشح حزب النهضة التونسي عبدالفتاح مورو بأن يكون رئيسًا لكل التونسيين حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأن الصواريخ الأخيرة تحذير لأمريكا وكوريا الجنوبية، فيما أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن معركة طرابلس بالنسبة للإخوان مصيرية.
الأخبار المتعلقة
-
واشنطن ولندن تؤكدان تطلعهما لاتفاقية تجارة حرة مشتركة بعد "بريكست"
-
الأمم المتحدة تتهم كوريا الشمالية بسرقة ملياري دولار
-
بومبيو يعرب عن تفاؤله باستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية خلال أسابيع
-
تفاصيل اتهام الأخ غير الشقيق لأمير قطر بمحاولة قتل شخصين في أمريكا
-
كيم: الصواريخ الأخيرة "تحذير" لواشنطن وسيول
-
خبراء كوريون جنوبيون: كوريا الشمالية أطلقت نسختيها من الصاروخ الروسي
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
232
-
207
-
171
-
116
-
97
-
74
-
67
-
60
-
51
-
47