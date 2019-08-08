أهم التصريحات في 24 ساعة: سأكون رئيسًا لكل التونسيين

القاهرة – مصراوي:

وعد مرشح حزب النهضة التونسي عبدالفتاح مورو بأن يكون رئيسًا لكل التونسيين حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأن الصواريخ الأخيرة تحذير لأمريكا وكوريا الجنوبية، فيما أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن معركة طرابلس بالنسبة للإخوان مصيرية.