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    أهم التصريحات في 24 ساعة: سأكون رئيسًا لكل التونسيين

    01:00 ص الخميس 08 أغسطس 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: سأكون رئيسًا لكل التونسيين

    مرشح حزب النهضة عبدالفتاح مورو

    القاهرة – مصراوي:

    وعد مرشح حزب النهضة التونسي عبدالفتاح مورو بأن يكون رئيسًا لكل التونسيين حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأن الصواريخ الأخيرة تحذير لأمريكا وكوريا الجنوبية، فيما أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن معركة طرابلس بالنسبة للإخوان مصيرية.

    حزب النهضة التونسي عبدالفتاح مورو كوريا الشمالية أمريكا الجيش الوطني الليبي معركة طرابلس

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