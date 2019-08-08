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    أهم التصريحات في 24 ساعة: أي مأساة جديدة في إدلب ستكون أفظع

    02:00 ص الخميس 08 أغسطس 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: أي مأساة جديدة في إدلب ستكون أفظع

    وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

    القاهرة – مصراوي:

    قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو إن أي مأساة جديدة في إدلب السورية ستكون أفظع من سابقاتها، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاقتصادي الأمريكي بات قويًا للغاية، وأكد وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي أن الشعب لن يقبل ببقاء الحوثيين الموالين لإيران.

    وزير الخارجية التركي دونالد ترامب الاقتصادي الأمريكي وزير الدفاع اليمني الحوثيين إيران

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