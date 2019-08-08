أهم التصريحات في 24 ساعة: أي مأساة جديدة في إدلب ستكون أفظع
القاهرة – مصراوي:
قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو إن أي مأساة جديدة في إدلب السورية ستكون أفظع من سابقاتها، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاقتصادي الأمريكي بات قويًا للغاية، وأكد وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي أن الشعب لن يقبل ببقاء الحوثيين الموالين لإيران.
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