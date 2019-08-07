وزير الدفاع وإخواني ورئيس أسبق.. أبرز المرشحين لرئاسة تونس

القاهرة – مصراوي:

بلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نهاية اليوم السادس لتقديم الترشح، 40 مترشحًا.

وتواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.

وفيما سيغلق باب الترشح للسباق الانتخابي الرئاسي في التاسع من الشهر الجاري، فإن الهيئة ستنظر في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى 14 أغسطس، ومن ثم يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في موعد أقصاه نهاية أغسطس الحالي.

ووفقا لقانون الانتخابات يتوجب على الراغب في الترشح لمنصب الرئيس الحصول على تزكية من 10 نواب على الأقل، أو تزكية 40 من رؤساء المجالس المحلية، أو تزكية 10000 من الناخبين، من 10 دوائر مختلفة.

من بين الأربعين مرشحًا للانتخابات الرئاسية التونسية، ظهرت أسماءً هي الأبرز حتى اللحظة على الساحة السياسية، يمثلون كبرى الأحزاب في تونس.

عبد الكريم الزبيدي

أعلن حزب "حركة نداء تونس"، وهو الحزب الذي انتمى له الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، تأييده لترشيح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستشهدها البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الحركة الثلاثاء الماضي، أن "حزب الزعيم المؤسس الباجي قائد السبسي.. قرر مساندة ترشح السيد عبد الكريم الزبيدي لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل".

والزبيدي هو طبيب وسياسي، يبلغ من العمر 69 عامًا، ويشغل منصب وزير الدفاع منذ 12 سبتمبر عام 2017 في الحكومة الحالية. وتقلد عددا من المناصب الوزارية السابقة في فترات مختلفة.

ويعد الزبيدي رفيقًا للرئيس الراحل وكان داعمًا لمشروعه الهادف لخلق التوازن السياسي إذ وقف إلى جانبه في مرحلة تأسيس حركة نداء تونس، ونهل عنه منهج التفكير، وذلك بحسب البيان الصادر عن الحزب.

عبد الفتاح مورو

مساء الثلاثاء، قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية، التي تعد امتدادًا لحركة الإخوان المسملين في تونس، تزكية عبد الفتاح مورو، أو كما يُطلق عليه "الشيخ مورو"، في انتخابات الرئاسة المُقررة في سبتمبر المُقبل، ليُصبح أول مُرشح إخواني للرئاسة منذ اندلاع ثورة الياسمين التونسية في عام 2011.

يُعد مورو من مؤسسي حركة النهضة إلى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي، ويعتبره البعض من أكثر الوجوه انفتاحًا في الحركة، لكن منتقديه يقولون إن له مواقف متناقضة بخصوص دور الإسلام في المجتمع.

تزكية مورو للترشح لرئاسة تونس أثارت جلاً واسعًا سواء داخل أو خارج المُجتمع التونسي، وحتى داخل حزب النهضة نفسه، إذ اعتبر البعض أن القرار خاطئ، فيما رأى آخرون أن مورو هو الرجل "الوسطي" الأصلح للرئاسة.

يوسف الشاهد

قرر حزب "تحيا تونس"، دعوة رئيسه يوسف الشاهد الرئيس الحالي للحكومة للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 15 سبتمبر القادم.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الحزب، عقب اجتماع هيئته السياسية.

كما دعا "تحيا تونس" مجلسه الوطني الموسع للانعقاد في دورة استثنائية، الخميس القادم، للنظر في ترشيح الشاهد.

يوسف الشاهد هو رئيس الحكومة التونسية منذ 27 أغسطس 2016.

وشغل منصب وزير التنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد بين 12 يناير 2016 وحتى توليه المنصب الجديد.

تم ترشيحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي.

وانشق الشاهد عن حزب نداء تونس الحاكم، بعد خلافات مع نجل الرئيس الراحل السبسي، ليؤسس الأخير حزب "تحيا تونس"، يخوض به الانتخابات.

منصف المرزوقي

قدم الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في سبتمبر المقبل، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تلقى المرزوقي دعما من المؤتمر من أجل الجمهورية، التيار الديمقراطي، حزب البناء الوطني، حزب الإصلاح والتنمية، حركة البناء المغاربي.

المرزوقي هو رئيس تونس الأسبق، في الفترة التي أعقبت الثورة، إلا أنه لم يتمكن من الفوز في المرحلة الثانية، بعدما خسر الانتخابات بعد حصوله علي 33.43% من الأصوات في الدورة الاولي وراء الباجي قائد السبسي ب39.43% .

ويتبنى المرزوقي التوجه "العلماني الحداثي المعتدل،" فينادي مثل سائر الليبراليين بضرورة فصل الدين عن الدولة، كي يحفظ للدين صفاءه ونقاءه من الزجّ به في الصراعات السياسية التي غالبا ما تكون انتهازية، وأن رأيه هذا ليس من الكفر والإلحاد.