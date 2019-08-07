مرشح حركة النهضة للانتخابات: سأكون رئيسًا لكل التونسيين

القاهرة - مصراوي:

قال مرشح حزب النهضة للانتخابات الرئاسية في تونس، عبدالفتاح مورو، إنه حال فوزه بالانتخابات سيكون رئيسًا لكل التونسيين.

وأضاف في حوار مع قناة الحرة، الأربعاء، إن الأغلبية الكاسحة من أعضاء حركة النهضة الإسلامية رشحوه لخوص الانتخابات.

وتابع حديثه بعد أقل من 24 ساعة على إعلانه مرشحًا رسميًا للحركة الإسلامة "كان لا بد للنهضة من ترشيح شخص توافقي... سأكون رئيسا لكل التونسيين لا للنهضة فحسب".

وأوضح مرشح النهضة أن "المرحلة القادمة تحتاج سياسة جديدة للنهضة"، مشيرا إلى أن "الانتخابات الرئاسيات ستفضي لرئيس بصلاحيات محدودة".

وكان مجلس شورى حركة النهضة التونسية قرر بالإجماع تزكية مورو مرشحا للحركة في الانتخابات الرئاسية.

بهذا الاختيار تكون النهضة تراجعت عن موقفها السابق بعدم تقديم مرشح من داخلها في انتخابات الرئاسة المقررة منتصف الشهر المقبل.

وكان عبدالفتاح مورو نفسه في حوار مع قناة فرانس 24، قد أعلن أنه يؤيد عدم ترشيح النهضة لأي من أعضائها في الانتخابات الرئاسية، واختيار مرشح توافقي.