الأمم المتحدة تتهم كوريا الشمالية بسرقة ملياري دولار

نيويورك - (أ ش أ)

اتهم تقرير للأمم المتحدة، كوريا الشمالية بسرقة ما يصل إلى ملياري دولار من المصارف والتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة، عبر هجمات إلكترونية لتمويل برنامجها النووي.

وجاء في التقرير، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم /الأربعاء/ - أن الأمم المتحدة تحقق في 35 حالة على الأقل تفيد انخراط بيونج يانج في "استهداف مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة للحصول على عملات أجنبية".

وأشار التقرير إلى أن الهجمات واسعة النطاق التي استهدفت التعاملات بالعملات الرقمية المشفرة تسمح لكوريا الشمالية بإدخال إيرادات عبر طرق يصعب أكثر فأكثر تقفي أثرها وأقل انكشافا على رقابة الحكومات والأنظمة من القطاع المصرفي التقليدي.

وأفاد التقرير الأممي بأن "جهات إلكترونية، تدير العديد منها المديرية العامة للاستطلاع (وكالة الاستخبارات الكورية الشمالية) تجمع الأموال لبرامج أسلحة الدمار الشامل، وقد جمعت حتى الآن ما يصل إلى ملياري دولار".

ولفت التقرير إلى أن كوريا الشمالية تنتهك عقوبات الأمم المتحدة بشرائها كميات من السلع الفاخرة وتجهيزات مرتبطة بتطوير الأسلحة عبر "عمليات نقل غير مشروعة للحمولات بين السفن".

واتهم التقرير بيونج يانج بأنها "استخدمت الفضاء الإلكتروني لإطلاق هجمات أكثر فأكثر تطورا وتعقيدا لسرقة أموال من مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة لتأمين المداخيل".

وسلط التقرير، وهو دراسة أعدت لصالح لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي، الضوء على معلومات استخبارية تفيد بأن بيونج يانج خرقت قرارات المجلس في ما يتعلق بتصدير الفحم واستيراد النفط.