تظاهرات مناهضة ومؤيدة لترامب خلال زيارته لموقع هجوم "أوهايو"

أسبوع الدماء في أمريكا.. حوادث إطلاق النار تتواصل من تكساس إلى أوهايو

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واشنطن - (أ ش أ)

نظم عدد من الأشخاص تظاهرة بموقع حادث إطلاق النار الذي وقع يوم /السبت/ الماضي في مدينة /دايتون/ في ولاية /أوهايو/ والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بطلقات نارية وإصابة 27 آخرين.

وبثت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ لقطات حية للمتظاهرين يرددون هتافات موجهة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مثل "افعل شيئًا"، ويطالبون باتخاذ إجراءات للحيلولة دون وقوع حادث إطلاق نار آخر.

فيما نظم عدد آخر صغير من الأشخاص المؤيدين لترامب - على الجانب الآخر بالموقع ذاته - تظاهرة مؤيدة مرددين هتافات مؤيدة لترامب ورافعين العلم الأمريكي.

كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ترامب وزوجته ميلانيا - اللذين كانا قد وصلا في وقت سابق اليوم إلى الولاية الأمريكية - توجها إلى مستشفى "ميامي فالي" لزيارة مصابي الحادث حيث يرقدون بها لتلقي العلاج اللازم.

فيما هتف المتظاهرون لحظة وصول الرئيس الأمريكي بعبارات "لا مزيد من الكراهية" و "دايتون قوية"، و"دونالد ترامب يجب أن يرحل".

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بأول الأشخاص الذين تعاملوا مع الحادث فور وقوعه، والعاملين في المجال الطبي، وبعض ذوي الضحايا القتلى.

ووصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مدينة /دايتون/ في ولاية /أوهايو/ الأمريكية، في زيارة لتفقد موقع حادث إطلاق النار الذي وقع يوم /السبت/ الماضي وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص بطلقات نارية وإصابة 27 آخرين.

وبثت قناة "سي إن إن" الأمريكية لقطات لنزول ترامب وبرفقته زوجته ميلانيا مرتدية رداء أسود اللون سلم الطائرة

كان ترامب كان قد صرح في وقت سابق اليوم أنه سيلتقي بأوائل المستجابين للتعامل مع الحادث ومسئولي إنفاذ القانون وبعض الضحايا المصابين، مشيرًا إلى أنها فرصة لتهنئة أفراد الشرطة على آلية تعاملهم مع الموقف التي وصفها بـ" المذهلة".

تجدر الإشارة إلى أن 20 شخصًا قتلوا بينما أصيب أكثر من 20 آخرين خلال حادث إطلاق نار استهدف مركز تسوق في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية صباح السبت الماضي، كما تعرضت مدينة دايتون في ولاية أوهايو أيضًا لحادث إطلاق نار مساء السبت حيث قتل إرهابي تسعة أشخاص بطلقات نارية وأصاب 27 آخرين، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا أوهايو وتكساس.