السودان: تقديم المدانين في محاولة الانقلاب الأخيرة عقب عطلة العيد

القاهرة – مصراوي:

أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، أن التحقيقات بشأن المحاولة الإنقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء وسيتم تقديم المدانين للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان المجلس العسكري السوداني، أعلن منتصف الشهر الماضي، في بيان إنه أفشل محاولة انقلاب وتم توقيف الضباط المتورطين فيها.

وأشار رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم، إلى أن المحاولات الانقلابية لن تتسبب إلا في تأزيم الأوضاع وتدهور الظروف الأمنية في البلاد، مضيفًا أن صناديق الاقتراع ستكون الوسيلة الوحيدة للتغيير.

وتابع أن ضباطا خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي، موضحًا أنه تم اعتقال مجموعة ضباط وضباط صف خططوا لمحاولة انقلاب.