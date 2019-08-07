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    البحرين تدين قرار إسرائيل بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

    04:45 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
    البحرين تدين قرار إسرائيل بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

    وزارة خارجية مملكة البحرين

    المنامة - أ ش أ

    أدانت وزارة خارجية البحرين قرار السلطات الإسرائيلية بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، في خطوة مرفوضة تعكس رغبة إسرائيل في ضم أراضي الضفة الغربية، وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتعرقل كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

    وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية أكدت موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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    وزارة خارجية البحرين المنامة البحرين إسرائيل وحدة استيطانية الضفة الغربية

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