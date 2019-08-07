البحرين تدين قرار إسرائيل بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

المنامة - أ ش أ

أدانت وزارة خارجية البحرين قرار السلطات الإسرائيلية بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، في خطوة مرفوضة تعكس رغبة إسرائيل في ضم أراضي الضفة الغربية، وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتعرقل كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية أكدت موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.