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    الأناضول: اتفاق أمريكي تركي حول عمليات "المنطقة الآمنة" في سوريا

    04:25 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
    الأناضول: اتفاق أمريكي تركي حول عمليات "المنطقة الآمنة" في سوريا

    الجيش التركي

    أنقرة- (د ب أ):

    أفادت وكالة "الأناضول" بأن أنقرة وواشنطن توصلتا لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا.

    ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع التركية قوله إنه "تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم".

    يأتي هذا بعد مباحثات بدأت في تركيا منذ أمس الأول الاثنين بين الجانبين واختتمت اليوم.

    الجيش التركي أنقرة سوريا

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