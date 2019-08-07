تركيا: اتفقنا مع واشنطن على بدء عمليات المنطقة الآمنة في سوريا

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أنها اتفقت مع واشنطن على إقامة غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بأن خطط بلاده للقيام منفردة بإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا جاهزة، لكنه أشار إلى أن بلاده تتطلع للعمل مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

ونقلت وكالة "الأناضول" عنه قوله، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تنتهي اليوم المحادثات التي بدأت بين الجانبين أمس الأول الاثنين حول المنطقة الآمنة.

وأضاف :"لقد طرحنا كل المخاوف الأمنية التركية وتبادلنا وجهات النظر مع المسؤولين الأمريكيين".

ووصف آكار اللقاءات بين الجانبين بأنها "إيجابية وبناءة".

وشدد على أن تركيا تأمل في أن تعمل مع الولايات المتحدة، إلا أنه جدد التأكيد على أنه إذا ما فشلت جهود إيجاد أرضية مشتركة مع واشنطن، فإنه سيتعين على أنقرة أن تتحرك لإنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها.

وأضاف: "تم استكمال خططنا بشأن المنطقة الآمنة في سورية ونشر قواتنا على الأرض".

وكانت جولة سابقة من اللقاءات عُقدت في يوليو الماضي، وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في حينها بأن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق.

وأضاف أن الحليفين لم يتفقا بشأن من سيسيطر على المنطقة الآمنة وكم سيكون عمقها وما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة بينما تصنفها تركيا إرهابية انفصالية، ستظل بالمنطقة.