السعودية: 210 أبواب لخدمة الحجاج بالحرم المكي

القاهرة- (مصراوي):

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جميع الأبواب والسلالم خلال موسم الحج بالمسجد الحرام البالغ عددها 210 أبواب، و28 سُلّمًا كهربائيًا، و38 مدخلًا مُخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، و7 مداخل مخصصة لدخول النساء، و7 جسور، و7 عبارات، والمدخل المخصص لدخول الجنائز.

وتعمل إدارة الأبواب بالتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام وقوة الطوارئ الخاصة على تحويل مسارات الحجاج والمعتمرين والزوار، إضافة إلى تخصيص بعض الأبواب للخروج فقط، بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.

وخصصت علامات على الأبواب عبارة عن إشارات، فإذا كانت الإشارة خضراء يدخل المصلون والمعتمرون من بعض الأبواب، وفي حال كانت الإشارة حمراء تعني لا يوجد مكان، إضافة إلى اللوحات الإرشادية بشكل دائم فوق الأبواب.

كما تم وضع قائمة من الأشياء التي يفضل عدم إدخالها ويعمل على تنفيذها العاملون للتأكد من تطبيق الإجراءات كافة.

بحسب وزارة الحج السعودية، وصل مليون و600 ألف مسلم إلى المملكة لأداء المناسك التي تبدأ هذا العام في 9 أغسطس، ويقيم غالبيتهم حاليًا في مكة، فيما ينتظر البعض منهم في المدينة للتوجه إلى مكة قبيل بدء موسم الحج بقليل.