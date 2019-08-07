بينهم مصرية.. جائزة "شاعر عكاظ" تبحث عن فارسها الأول وسط 10 متسابقين

القاهرة – (مصراوي):

تستعد لجنة التحكيم الخاصة بجائزة "شاعر عكاظ الدولية للشعر الفصيح" لإزاحة الستار عن اسم الفائز بالجائزة رفيعة المستوى والتي تأتي ضمن فعاليات النسخة الأولى من موسم الطائف، بعد أن عكفت لجنة التحكيم على تقييم واختيار 10 شعراء من أصل 161 شاعرًا وشاعرة تقدموا من 11 دولة عربية، للتتويج بلقب "شاعر عكاظ" وحصد جوائز نقدية تتجاوز المليونين ريال.

وأعلنت لجنة تحكيم جائزة شاعر سوق عكاظ، أمس، عن تأهل 10 شعراء للمرحلة ما قبل النهائية، بينهم 3 سعوديين هم محمد يعقوب، شتيوي الغيثي، وإبراهيم حلوش، إلى جانب كل من شيماء محمد من مصر، عبلة غسان من الأردن، عبد الله بيلا من بوركينا فاسو، عبد الله عبيد من اليمن، شفيقة وعيل من الجزائر، محمد أب من موريتانيا، ومنى حسن من السودان.

وتظهر جائزة "شاعر عكاظ"، التي ينظمها "موسم الطائف" بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بحلة جديدة في طريقة المشاركة والمنافسة، وستكون المراحل النهائية للمنافسة على الجائزة وللمرة الأولى في تاريخها مصورة ومنقولة تلفزيونيًّا.

وبَيَّن المتحدث الرسمي لجائزة شاعر عكاظ الدكتور سعود اليوسف أن الجائزة هذا العام أخذت منحنًا جديدًا أضفى مزيدًا من التشويق على الجائزة، إذ ستُسجَّل حلقات تلفزيونية، وفي الختام سُيعلن اسم شاعر عكاظ، ويقلَّد بـ "بُردة" شاعر عكاظ، قبل أن يتم الإعلان عن اسم الشاعرين صاحبي المركز الثاني والثالث.

وحرصت اللجنة المنظمة للجائزة في هذا العام، على تطوير ورفع مستوى المنافسة وقيمة الجائزة، بما يتسق مع الأهمية التاريخية والحضارية التي يحملها سوق عكاظ باعتباره أشهر أسواق العرب منذ عصر ما قبل الإسلام، والأهداف الرامية إلى توسيع آفاق الجائزة وإتاحة الفرصة المتكافئة للرجال والنساء في كافة أرجاء العالم العربي، لإبراز أصحاب المواهب الشعرية الحقيقية وتعزيز مكانة الفصحى في الشعر العربي المعاصر.

وتضم لجنة التحكيم، ثلاثة من النقاد المتخصصين وهم: صالح بن زياد الغامدي من السعودية، ورشيد يحياوي من المغرب، وعلي بن جعفر العلاق من العراق، وذلك من أجل اختيار الفائز الأول من بين المشاركين خلال فترة إقامة سوق عكاظ.