وزير الدفاع التونسي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

تونس- (د ب أ):

قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي اليوم الاربعاء أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري يوم 15 سبتمبر المقبل.

وأودع الزبيدي، 69 عاما، ملف ترشحه لدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد جمعه لتزكيات شعبية وبمساندة أحزاب وسياسيين مستقلين.

وحظي الزبيدي بدعم حزب "حركة نداء تونس" وحزب "آفاق تونس" على وجه الخصوص كما يلقى دعما من منظمات وطنية.

والزبيدي وزير دفاع مستقل في حكومة يوسف الشاهد الحالية منذ سبتمبر 2017 ، وعرف بعلاقته القوية بالرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وقد ظهر معه في آخر نشاط رسمي له قبل رحيله بأيام يوم 25 يوليو الماضي.

وشغل الزبيدي نفس المنصب في تعديل حكومي بعد ثورة 2011 واستمر في منصبه مع الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قايد السبسي تمهيدا لأول انتخابات ديمقراطية أعقبت الثورة في أكتوبر 2011.

واستقال من منصبه في مارس 2013 قبل أن يعود مجددا مع حكومة يوسف الشاهد.

والزبيدي حاصل على الدكتوراه في الطب وهو متخصص في علوم البيولوجيا والفيسيولوجيا البشرية وعمل مدرسا جامعيا في عدة كليات كما شغل مناصب حكومية في وزارات الصحة والبحث العلمي بالإضافة الى وزارة الدفاع.

وسيكون وزير الدفاع في منافسة قوية مع مرشحين بارزين في السباق الرئاسي من بينهم رئيس البرلمان المؤقت عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة الاسلامية، ورئيسا حكومة سابقين هما حمادي الجبالي كمستقل ومهدي جمعة كرئيس لحزب البديل التونسي.

كما سينافس الرئيس السابق المنصف المرزوقي المدعوم من ائتلاف "تحالف تونس أخرى" ومرشح الجبهة الشعبية المنجي الرحوي ومرشح حزب التيار الديمقراطي محمد عبو.

وقال قياديون في حزب "حركة تحيا تونس"، الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، 43 عامًا، إن رئيس الحركة سيكون مرشح الحزب للرئاسية، وهو ما لم يؤكده حتى اليوم الشاهد.

وينتهي آجال تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية بعد غد الجمعة فيما تنطلق الحملات الانتخابية يوم الثاني من سبتمبر المقبل حتى يوم 13 من نفس الشهر.

ويحتاج المتنافسون إلى الحصول على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى للفوز بمنصب الرئاسة وفي حال عدم التوصل الى ذلك يتم تنظيم دورة ثانية بين المتنافسين الذين حلا في المركزين الأول والثاني.