تفاصيل توزيع أعضاء "السيادي" بالقصر الرئاسي في السودان

القاهرة- (مصراوي):

قالت صحيفة "الصيحة" السودانية، الأربعاء، إنه تم اكتمال الترتيبات بالقصر الجمهوري في السودان لاستقبال أعضاء المجلس السيادي الـ11.

وبحسب مصادر الصحيفة، التي لم تُسمها، سيشغل مكاتب القصر الجديد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائباه الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ونائب آخر من تحالف قِوى الحرية والتغيير المُعارض يتم اختياره لاحقًا، إضافة لوزير شؤون الرئاسة بالسودان.

وأفادت الصحيفة بأنه تحدّد تعيين 5 أفراد فقط لكل من أعضاء المجلس السيادي، يشملون مديري المكاتب والسكرتارية وغيرهم، أما بقية أعضاء "السيادي" فسوف يشغلون القصر الجمهوري القديم بجميع طاقمهم الإداري، وقد تم تخصيص الطابق الأول لأعضاء المجلس المدنيين والثاني للعسكريين.

كانت أربع كتل من أصل خمس مكونة لـ "إعلان الحرية والتغيير" قد حسمت ترشيحاتها للمجلس السيادي، باستثناء قِوى "نداء السودان" التي لم تتوافق بعد على مرشحها؛ حيث رشح تجمع المهنيين، طه عثمان، المنحدر من غرب السودان، بينما اقترح المجتمع المدني، فدوى عبدالرحمن طه، المنحدرة من وسط السودان.

أما تحالف قوى الإجماع فرشح صديق تاور، المنحدر من جنوب السودان، فيما جاء بابكر فيصل المنحدر من شمال السودان مرشحا عن التجمع الاتحادي.

وتنتظر الأطراف السياسية أن تتوافق "نداء السودان" على مُرشّحها لتكتمل ترشيحات قوى المعارضة لقائمة المدنيين في مجلس السيادة، ليتم بعدها اختيار المدني السادس بالاتفاق مع المجلس العسكري.

والأحد الماضي، وقّع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وممثلو قوى المعارضة الرئيسية بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، بحضور وسطاء من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، ويُنتظر أن يمهد الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية.

ويعتمد الإعلان الدستوري الذي وقع في الخرطوم على اتفاقية اقتسام السلطة التي تم التوصل إليها في 17 يوليو.

ومن المنتظر تشكيل مجلس سيادي، يضم مدنيين وعسكريين، لإدارة مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وسيقوم مجلس السيادة، يضم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة انتقالية.