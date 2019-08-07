المرصد السوري: 5 قتلى في انفجار بريف مدينة القامشلي

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن خمسة أشخاص، بينهم طفل، لقوا حتفهم جراء انفجار سيارة مفخخة بريف مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمالي سوريا صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المرصد أن الانفجار وقع لدى مرور سيارة عسكرية بالقرب من مبنى البريد في بلدة القحطانية بريف القامشلي.

ولم يتضع على الفور المزيد من التفاصيل.

يأتي هذا غداة تقرير لوكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) كشفت فيه أن "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، أدخل إلى مدينة القامشلي قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية، قادمة من إقليم كردستان العراق، لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق أمس اليوم إن الخطوات التركية القادمة في شرق الفرات بسوريا "ستدخل مرحلة مختلفة قريبا".

وتعتبر تركيا المسلحين الأكراد في سورية فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تصنفها أنقرة إرهابية انفصالية.