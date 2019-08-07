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    الهند تدين بشدة الهجوم الإرهابي بمحيط معهد الأورام وتؤكد تضامنها مع مصر

    12:09 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
    الهند تدين بشدة الهجوم الإرهابي بمحيط معهد الأورام وتؤكد تضامنها مع مصر

    علم الهند

    القاهرة - أ ش أ

    أدانت الهند بشدة، الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الأحد الماضي في محيط المعهد القومى للاورام بالقاهرة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

    وأعربت الهند - فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأربعاء - عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين في الهجوم.

    واكدت الهند تضامنها مع جمهورية مصر العربية (حكومة وشعباً) في الحرب ضد الإرهاب، مضيفة أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في القاهرة يعد حادثاً آخر يذكرنا بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتنسيق الجهود من أجل دحر آفة الإرهاب.

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