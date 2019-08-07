خبراء كوريون جنوبيون: كوريا الشمالية أطلقت نسختيها من الصاروخ الروسي "إسكندر"

سول- (د ب أ):

ذكر خبراء كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية أطلقت أمس الثلاثاء نسختيها من الصاروخ الروسي "إسكندر"، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء.

ووفقا للصور التي تم الكشف عنها فإن المظهر الخارجي للصاروخين، اللذين تم إطلاقهما في السواحل الغربية لكوريا الشمالية، يشابه المظهر الخارجي للصواريخ التي أطلقها الشمال في يومي 4 و9 مايو، و25 يوليو.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصاروخين حلقا مسافة حوالي 450 كيلومترا على ارتفاع 37 كيلومترا.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخين الموجهين تكتيكيا حلقا في السماء فوق منطقة العاصمة والمنطقة الداخلية الوسطى من البلاد لضرب الجزيرة المستهدفة بالتحديد في البحر الشرقي.

وقال الخبراء إنه من غير المعتاد أن يعبر الصاروخ الكوري الشمالي سماء المناطق المكتظة بالسكان، ولكن حلق الصاروخان في أجواء بالقرب من العاصمة بيونج يانج ومدينة نامبو، مما أثبت بوضوح قدرة الحرب الفعلية لنظام الأسلحة التكتيكية من النوع الجديد.

ويرون في هذا الصدد أن كوريا الشمالية قد تكون في مرحلة نهائية لاستكمال تطوير نسختها من الصاروخ الروسي إسكندر و أن نشره لن يستغرق وقتا طويلا.