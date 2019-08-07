وفاة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج عن 67 عاما

نيودلهي- (د ب أ):

توفيت وزيرة الخارجية السابقة، سوشما سواراج، القيادية البارزة في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم، توفيت الثلاثاء عن عمر ناهز 67 عاما.

وتوفيت سواراج نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مساء أمس الثلاثاء في معهد عموم الهند للعلوم الطبية (أول إنديا) في نيودلهي، بحسب بيان أصدره المعهد.

وشغلت سواراج منصب وزير الخارجية في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الفترة من 2014 حتى 2019، وأصابت وفاتها المفاجئة أسرتها وأصدقاءها والساسة بالصدمة.

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وفاة سواراج في سلسلة من التغريدات بأنها "خسارة على المستوى الشخصي" وأشاد بعملها وزيرة للخارجية.

وقال مودي: "لقد اضطلعت (سواراج) بدور رئيسي في تحسين علاقات الهند مع دول عدة".

وأضاف مودي" بصفتها وزيرة لقد رأينا جانبها الإنساني، حيث كانت تساعد الهنود الذين في حاجة في أي جزء من العالم".

وكانت سواراج قد ساعدت عروسا باكستانية عام 2016 في الحصول على تأشيرة دخول من أجل حفل زفافها في الهند، وساعدت الهنود المغتربين في أوقات تعرضهم لمشاكل.

يشار إلى أن سواراج كتبت أخر تغريدة لها قبل ساعات من وفاتها وأشادت فيها بقرار إلغاء الوضع الدستوري الخاص للشطر الخاضع للهند بإقليم كشمير.

ووصف راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر المعارض سواراج " بالشخصية السياسية الاستثنائية والخطيبة الموهوبة والنائبة الاستثنائية التي تحظى بصداقات خارج الحزب".

وكانت سواراج قد خضعت لعملية زراعة كلى عام 2016، وقررت عدم الترشح في الانتخابات العامة التي أجريت مطلع هذا العام لأسباب صحية.

وسوف يتم إجراء مراسم دفن سواراج اليوم.

ولدى سواراج ابنة تدعى بانسوري وتعمل محامية من زوجها المحامي بالمحكمة العليا سواراج كوشال.