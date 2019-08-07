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    قلق سعودي أمريكي إزاء حرية الملاحة في الخليج

    10:14 ص الأربعاء 07 أغسطس 2019
    قلق سعودي أمريكي إزاء حرية الملاحة في الخليج

    خالد الفالح وزير الطاقة السعودي

    القاهرة- (د ب أ):

    التقى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس بنظيره الأمريكي ريك بيري في واشنطن، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج.

    وكتب الفالح، على حسابه على موقع تويتر، :"التقيت في واشنطن الثلاثاء وزير الطاقة الأمريكي ... وتناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية".

    وأضاف أن اللقاء "تناول قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي. وأكدنا عزمنا على العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية".

    وأوضح الفالح أن الجانبين بحثا أيضا أوضاع السوق البترولية، وشدد على حرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم".

    وتسعى واشنطن لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في منطقة الخليج في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

    خالد الفالح الخليج ريك بيري واشنطن الملاحة البحرية تويتر

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