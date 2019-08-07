انفجار كبير يستهدف مكتب وكالة الضرائب بالدانمارك

كوبنهاجن – (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الدانماركية وقوع انفجار كبير بمكتب وكالة الضرائب بالعاصمة كوبنهاجن، إلا أن سبب الانفجار لا يزال غير واضح.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية، الأربعاء، أن الانفجار تسبب في توقف القطارات في منطقة نوردهافن، فيما صرحت مصادر بالشرطة لوسائل الإعلام الدانماركية بأن شخصين كانا داخل مبنى مصلحة الضرائب وقت الانفجار، إلا انهما لم يصابا بأذى.