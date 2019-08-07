ترامب يزور مدينتي دايتون وإل باسو بعد حادثي إطلاق النار

واشنطن - (د ب أ):

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى المدينتين اللتين شهدتا حادثي إطلاق نار جماعي أسفرا عن مقتل 31 شخصا في مطلع الأسبوع الحالي.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه سيتوجه إلى مدينة دايتون بولاية أوهايو وإل باسو بولاية تكساس "للقاء المستجيبين الأوائل من فرق الطوارئ ومسؤولي إنفاذ القانون وبعض ضحايا الحادثين المروعين".

وتعرض ترامب للانتقاد بسبب تعامله مع حادثي إطلاق النار في خطابه إلى الأمة أمس الأول الاثنين. وبدلا من استخدام خطاب للدفع من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حول حيازة الأسلحة، ركز حديثه على قضايا الصحة العقلية ملقيا باللائمة على ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي في العنف، الذي يتم فيه استخدام الأسلحة.

وقالت نان والي، عمدة مدينة "دايتون" وهي ديمقراطية إنها سترحب بترامب بصفتها الرسمية كعمدة للمدينة، لكنها أضافت أنها تعتزم إبلاغه "بأنه لم يكن متعاونا" في معالجة العنف المتعلق بحيازة الأسلحة.

وقال دي مارجو، عمدة مدينة "إل باسو" إنه سيلتقي بترامب بـ"صفة رسمية" كجزء من واجبه الرسمي، لكنه قال إنه سيتحدى أي "تصريحات مضرة وغير دقيقة صادرة بشأن إل باسو".