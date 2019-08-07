وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ملتزمة بإخلاء بيونج يانج من الأسلحة النووية

طوكيو - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة "بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل ولا رجعة في ذلك ويمكن التحقق منه".

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن إسير قوله خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في مكتب الأخير في طوكيو إن بلاده تثمن دور اليابان على مساعدتها في فرض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وخلال الاجتماع، انتقد إسبر الصين لزعزعة استقرار المنطقة، قائلا "إن عدوانها العسكري واستراتيجيتها للاقتصاد تنتهك النظام الدولي القائم على القواعد والنظام الذي نحاول دعمه".

ومن جانبه، قال آبي إن التحالف الأمني الياباني الأمريكي "بات أقوى من أي وقت مضى" كما أنه ضروري لمنطقة المحيط الهاديء الهندية الحرة والمفتوحة.

وحافظ إسبر على سياق الحديث حول الصين في الاجتماع الذي عقده اليوم أيضا مع وزير الدفاع الياباني إتاكيشي اوايا، قائلا إن الصين تتجاهل قيما مثل حكم القانون الدولي وحرية الملاحة واحترام سيادة الدول الأخرى.

وقال إوايا إن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة يجد نفسه في بيئة أمنية مليئة بالتحديات وأنه من المهم الحفاظ على تعاون وثيق.

وتعتبر زيارة وزير الدفاع الأمريكي لليابان ضمن أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث يقوم بجولة في أستراليا ونيوزيلندا ومنغوليا وكوريا الجنوبية التي يزورها بعد غد الجمعة ويجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو.