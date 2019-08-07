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الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي بمحيط معهد الأورام في القاهرة

08:44 ص الأربعاء 07 أغسطس 2019
الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي بمحيط معهد الأورام في القاهرة

انفجار معهد الأورام

بكين - (أ ش أ):

أدانت الصين، بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام بشارع القصر العيني بالقاهرة مساء الأحد الماضي، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج – في بيان اليوم - إن الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في القاهرة، معربة عن تعازيها ومواساتها الخالصة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت يينج أن الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب، وتؤيد بقوة جهود مصر لحماية الاستقرار الوطني ومكافحة الإرهاب.

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