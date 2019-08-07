نائب الرئيس الأمريكي: تشريعات لتطبيق الإعدام على مرتكبي جرائم القتل الجماعي

واشنطن - (أ ش أ):

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن بلاده بصدد تطوير تشريعات لضمان تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم القتل الجماعي على نحو سريع.

وقال بنس، في تصريحات له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه هو وقرينته إلى كل من مدينتي "إل باسو" و"دايتون" في ولايتي تكساس وأوهايو للإعراب عن تعاطفهما مع المدينتين بعد حوادث القتل الجماعي التي شهدتهما خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.

وأضاف أنه في أعقاب تلك الأحداث تعمل إدارة الرئيس ترامب بالتعاون مع ممثلي الحزبين الرئيسيين بالكونجرس لتعزيز إجراءات الحماية في المدارس وخطوات فحص الخلفيات الإجرامية، كما سخر ترامب كافة الموارد على مستوى الحكومة الفيدرالية لمساعدة ممثلي تنفيذ القانون في التحقيقات بشأن تلك الجرائم البشعة، مؤكدا أن العدالة ستكون سريعة وناجزة.