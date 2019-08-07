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حركة النهضة التونسية ترشح عبد الفتاح مورو في انتخابات الرئاسة

01:54 ص الأربعاء 07 أغسطس 2019
حركة النهضة التونسية ترشح عبد الفتاح مورو في انتخابات الرئاسة

عبد الفتاح مورو

تونس - (د ب أ):

صادق مجلس شورى حركة النهضة التونسية ليل الثلاثاء/الأربعاء بالإجماع على تزكية عبد الفتاح مورو مرشحا للحركة في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت إذاعة "موزاييك" عبر موقعها الإلكتروني.

وأضافت الإذاعة أن ترشيح مورو جاء عقب اجتماع للمجلس مساء الثلاثاء.

وأضافت أن تزكية مورو تمت دون تصويت.

وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها السابق بعدم تقديم مرشح من داخلها في انتخابات الرئاسة المقررة منتصف الشهر المقبل، بحسب المصدر نفسه.

عبد الفتاح مورو حركة النهضة التونسية مجلس شورى الانتخابات الرئاسية التونسية

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