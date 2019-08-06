إبن الرّئيس الجزائري الأسبق بوضياف يؤكّد تورّط نزّار قي اغتيال والده

الجزائر - (د ب أ):

عاد نجل الرّئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، ناصر بوضياف ليجدّد طلبه في محاسبة اللواء المتقاعد ووزير الدفاع السّابق خالد نزّار واصفا إياه بمدبّر عملية اغتيال والده بمدينة عنابة 600 كيلومتر شرق العاصمة.

وكتب ناصر على صفحته عبر الفيسبوك اليوم الثلاثاء تعليقا على قرار القضاء العسكري في إطلاق عريضة دولية للقبض على خالد نزّار، مشيرا "لقد حان وقت محاسبة المدبرون الحقيقيون لعملية اغتيال الرئيس محمد بوضياف رحمه الله".

وأضاف "الذين اغتالوا والدي هم قائد المخابرات السابق الجنرال توفيق الذي يقبع الأن في السجن، ووزير الدفاع السابق خالد نزار".

وكان نجل الرئيس الأسبق قد طالب قبل مدة بإعادة فتح ملف اغتيال والده وأشار في هذا السياق إلى أن خالد نزّار قد فر إلى إسبانيا مباشرة بعد طلبنا إعادة فتح ملف اغتيال سي الطيب الوطني محمد بوضياف".

وكان ناصر قد علّق على الوضع في بلاده قائلا "ما دام الحراك الشعبي لم يختار ممثليه في كل ولايات الوطن.... فلن ينجح أي منتدى للحوار مثلما حصل للمنتدى السابق وهذا الشيء يساهم في تضييع الوقت وإطالة الأزمة" .