كندا: ندرس تحرك أمريكا لتجميد أصول الحكومة الفنزويلية

تورونتو - (أ ش أ):

قالت وزير الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم الثلاثاء إن كندا تدرس تحرك الولايات المتحدة لتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية ، لكنها لم تصل إلى حد قول ما إذا كانت كندا ستتخذ نفس المسار.

وأضافت فريلاند في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني، دومينيك راب، في تورونتو ، ردا على سؤال حول الاجراءات الامريكية الجديدة "اننا ننظر اليهم عن كثب".. "لدينا مجموعة قوية جدا من العقوبات المطبقة حاليا على قادة نظام الرئيس نيكولاس مادورو."

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين ، قالت فريلاند إن الاجتماع مع نظيرها الصيني يمثل تقدما مؤقتا في نزاع كندا مع بكين حول مصير المسؤولة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية منج وان تشو، التي تواجه طلبا بتسليمها إلى الولايات المتحدة.

واعتلقت الصين اثنين من المواطنين الكنديين غي أعقاب اعتقال أوتاوا للمسؤولة الصينية.

وقالت الوزيرة إن على الصينيين أن يشرحوا لماذا استغرق الأمر ثمانية أشهر لعقد اجتماع رفيع المستوى مع نظيرها بشأن احتجاز اثنين من الكنديين في الصين.