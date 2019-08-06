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أعداد المهاجرين في معسكرات التسجيل اليونانية تتجاوز 20 ألف مرة أخرى

08:16 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
أعداد المهاجرين في معسكرات التسجيل اليونانية تتجاوز 20 ألف مرة أخرى

أرشيفية

أثينا - (د ب أ):

تجاوزت أعداد المهاجرين في معسكرات التسجيل بالجزر اليونانية شرقي بحر إيجه الـ 20 ألف مهاجر للمرة الأولى منذ خريف عام 2018، وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة حماية المدنيين اليونانية اليوم الثلاثاء.

وكانت اعداد الأشخاص الذين يقيمون في المنشآت قد انخفضت إلى 14 ألف شخص في شهر أبريل الماضي.

وبدأت الحكومة اليونانية في أكتوبر 2018 بنقل آلاف المهاجرين إلى البر الرئيسي، في استجابة إلى التكدس في المعسكرات التي جعلت الحياة لا تطاق للكثيرين وأدت إلى أعمال شغب متكررة.

وقالت مصادر بخفر السواحل اليوناني إن أعداد الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد بعد ابحارهم من تركيا قد ارتفع مرة أخرى.

وفي وقت مبكر اليوم الثلاثاء وصل 170 مهاجرا إلى الجزر اليونانية أو إلى البر الرئيسي خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد أن خاطروا بخوض الطريق البحري المحفوف بالمخاطر قادمين من تركيا، حسبما ذكرت المصادر.

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