دولة الاحتلال تشارك في تحالف حماية أمن الملاحة بالخليج العربي

القاهرة – مصراوي:

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن دولة الاحتلال تندمج ضمن الخطة الأمريكية التي تدعو إلى أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج العربي، في جوانب أمنية واستخباراتية.

وأكد كاتس في كلمته أمام لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلي، نشرتها صحف عبرية، أن دولة الاحتلال تشارك في المحادثات التي تجري بالولايات المتحدة والمنطقة، وتنضم في جوانب الاستخبارات وغيرها من المجالات التي لديها مزايا نسبية بها.

وأضاف وزير خارجية دولة الاحتلال أن إعلان المملكة المتحدة، مشاركتها في الخطة الأمريكية لتشكيل قوة لحماية الملاحة في مياه الخليج أمر له أهمية كبيرة.

وأصدر كاتس تعليمات إلى وزارة الخارجية للعمل مع جميع الأطراف المعنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لضمان اندماج الاحتلال في أمن الخليج.

ودعت الولايات المتحدة منذ أيام، المجتمع الدولي للمساهمة في تشكيل تحالف لحماية الملاحة البحرية في الخليج العربي من "التهديدات الإيرانية"، بعدما تصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن في الآونة الأخيرة.