البرلمان الهندي يلغي الحكم الذاتي لكشمير وينهي وضعه الخاص

نيودلهي - (د ب أ):

أقرت الغرفة الأدنى بالبرلمان الهندي (لوك سابها) اليوم الثلاثاء مشروع قانون يبطل وضع كشمير الدستوري الخاص ويلغي قانون لانفصال الولاية المتنازع عليها الواقعة في الهيمالايا.

وأقر (لوك سابها) القانون، الذي يدعم القرار الذي أصدره الرئيس الهندي رام ناث كوفيند أمس الاثنين، بإلغاء المادة 370 من الدستور.

وتمنح المادة المثيرة للجدل إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند وضعا خاصا منذ عقود وقدرا كبيرا الحكم الذاتي.

وتم تمرير "قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير" والذي أعاد هيكلة وضعهما إلى إقليميين اتحاديين إداريين، وكذلك إقليم لاداخ، بتصويت 370 لصالح القانون ورفض 70 .

وصدق بذلك البرلمان الهندي بغرفتيه على تلك الخطوات المصيرية - بعد أن صدق المجلس الأعلى " راجيا سابها" على الإجراء أمس الاثنين.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه " المادة 370 وضعت حاجزا بين الهند وكشمير وهذ الأمر سوف ينتهي"، مضيفا أن هذا الإلغاء سوف يمهد الطريق للدمج الكامل للإقليم مع الهند.