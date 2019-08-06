أكبر لقاء بين الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية جنوبي ألمانيا هذا الشهر

لينداو (ألمانيا) - (د ب أ):

يعتزم نحو 900 شخص يمثلون ديانات مختلفة منحدرين من مئة دولة تقريبا الاجتماع في أغسطس الجاري في منطقة ألجوي جنوبي ألمانيا في "المؤتمر العالمي للديانات من أجل السلام".

وذكر المنظمون التابعون لمنظمة "ديانات لأجل السلام" اليوم الثلاثاء في مكان إقامة المؤتمر في مدينة لينداو بولاية بافاريا أنه سيكون أكبر لقاء للأديان على مستوى العالم.

ويعتزم المشاركون في المؤتمر مناقشة المسؤولية المجتمعية للديانات خلال فترة المؤتمر الممتدة بين 19 و23 أغسطس الجاري.

وسوف يلقي الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير كلمة الافتتاح في المؤتمر العاشر لمنظمة "ديانات لأجل السلام" يوم 20 أغسطس.

وسيكون دور المرأة في عمليات السلام نقطة محورية للمؤتمر هذا العام.

وتهدف منظمة "ديانات لأجل السلام" لتحفيز عمليات السلام والحفاظ على هويات دينية.