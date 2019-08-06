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    إطلاق حملة فلسطينية لمنع استيراد المنتجات الإسرائيلية

    04:22 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    إطلاق حملة فلسطينية لمنع استيراد المنتجات الإسرائيلية

    حملة فلسطينية لمنع استيراد المنتجات الإسرائيلية

    رام الله - (د ب أ):

    أعلن في رام الله في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء إطلاق حملة فلسطينية لمنع استيراد المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

    وشارك ممثلون عن فصائل ولجان شعبية في مؤتمر صحفي عقدته "اللجنة الوطنية لمنع إدخال منتجات الاحتلال للأسواق الفلسطينية" أمام معبر بيتونيا التجاري غرب رام الله.

    وسلم نشطاء في الحملة مذكرة للوكلاء وعدد من التجار والشاحنات المتواجدين على المعبر والمحملة بالمنتجات الإسرائيلية، تدعو لمنع دخول منتجات إسرائيل بكل أنواعها للأسواق الفلسطينية خصوصا تلك التي لها بديل محلي أو عربي أو أجنبي.

    وأكدت المذكرة أن إطلاق الحملة يأتي تماشيا مع قرار القيادة الفلسطينية الذي تم إعلانه في 25 من الشهر الماضي بشأن وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل وإعادة النظر بكافة مستويات العلاقة معها.

    ودعا نشطاء الحملة إلى "أوسع انخراط شعبي لتعميق ثقافة مقاطعة منتجات إسرائيل باعتبارها نمط حياة، وبرنامج عمل يومي للشعب الفلسطيني ردا على سياسات الاحتلال".

    حملة فلسطينية لمنتجات الإسرائيلية لضفة الغربية ام الله

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