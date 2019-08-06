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    مصر الحديثة يشيد بإدارة قناة السويس وتحقيقها أعلى الإيرادات

    03:48 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    مصر الحديثة يشيد بإدارة قناة السويس وتحقيقها أعلى الإيرادات

    قناة السويس الجديدة

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أشاد حزب مصر الحديثة بحسن إدارة هيئة قناة السويس وبصفة خاصة منذ افتتاح وتشغيل قناة السويس الجديدة.

    وأكد الدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة أن تحقيق قناة السويس لأعلى إيرادات في تاريخها بمبلغ ١٠٤مليارات جنية فى عام واحد هو أبلغ رد على من شكك في قدرة قناة السويس الجديدة.

    وأضاف دعبس، في بيان، الثلاثاء، أن جميع المصريين شركاء في هذا النجاح الذي، تحقق نظرا لمشاركتهم المالية بمدخراتهم في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.

    ووجه رئيس حزب مصر الحديثة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا النجاح والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وجميع العاملين فى الهيئة.

    قناة السويس إيرادات نبيل دعبس حزب مصر الحديثة

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