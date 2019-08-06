أمريكا ترسل دعما واسعا للأكراد في شمال سوريا بالتزامن مع تهديدات أردوغان

دمشق - (د ب أ):

كشفت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أرسلت دعما واسعا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، وذلك بالتزامن مع التهديدات التركية بقرب شن عملية جديدة ضد المسلحين الأكراد.

وذكرت الوكالة أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة "أدخل إلى مدينة القامشلي (شمالي سوريا) قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية، قادمة عبر معبر سيمالكا غير الشرعي" الذي يربط محافظة الحسكة مع إقليم كردستان العراق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق اليوم إن الخطوات التركية القادمة في شرق الفرات بسورية "ستدخل مرحلة مختلفة قريبا".

وقال :"تجفيف مستنقع الإرهاب بشمال سوريا هي القضية الأكثر أولوية بالنسبة لبلادنا، ولا يمكن لتركيا أن تشعر بالأمان ما لم يتم القضاء على ذلك الكيان الذي ينمو كالخلايا السرطانية على حدودنا الجنوبية عبر الأسلحة الثقيلة المقدمة إليه من قبل حلفائنا".

وقال "إذا لم نقم بما يلزم اليوم، سندفع ثمن ذلك باهظا في المستقبل، وسيدخل المسار الذي بدأناه عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون مرحلة مختلفة قريبا، وبالتالي سنكون قد أسسنا ممر سلام يتيح لأشقائنا السوريين العيش في طمأنينة ورخاء وأمان".

واستطرد :"ننتظر من الولايات المتحدة، حليفتنا في (حلف شمال الأطلسي) الناتو وشريكتنا الاستراتيجية، اتخاذ خطوة في الملف السوري تليق بالحليف الحقيقي".

وتعتبر تركيا المسلحين الأكراد في سوريا فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تصنفها أنقرة إرهابية انفصالية.

وانطلقت أمس في تركيا جولة محادثات تركية أمريكية جديدة بشأن إقامة منطقة "آمنة" شمالي سوريا. وكانت جولة سابقة عُقدت في يوليو الماضي. وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في حينها بأن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق.