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    العربي الأوروبي يدين انفجار معهد الأورام ويطالب المجتمع الدولي دعم مصر

    02:02 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    العربي الأوروبي يدين انفجار معهد الأورام ويطالب المجتمع الدولي دعم مصر

    أيمن نصري رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقو

    القاهرة - مصراوي:

    تقدم أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف بخالص التعازي لأهالي ضحايا الحادث الإرهابي وقد أعلن في بيان صادر عن المنتدي اليوم عن إدانته واستنكاره للحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع فى محيط شارع قصر العينى أمام معهد الأورام، وأسفر عن وفاة 20 وإصابة 47 آخرين.

    واكد المنتدى في بيان له أن الحادث الإرهابي ما هو إلا ترجمة لحالة الغضب التي يعيشها الإخوان نتيجة لحالة الإستقرار الأمني والاقتصادي التي تعيشها الدولة كما يعكس مدني التدني التي وصلت له الجماعة الإرهابية

    وشدد البيان على أن تلك العمليات الإرهابية تعتبر تحول نوعي خطير في نوعية العمليات الإرهابية تتطلب فكر أمني ومراجعات أمنية مختلفة لمواجهة هذه العمليات

    ويؤكد المنتدى من جديد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمصر في مواجهة الإرهاب لأنه لن يطال مصر فقط بل سيمتد خارج حدود الدولة المصرية مشددا على تجاهل المنظمات الحقوقية الدولية الحقوقية الدولية التي تتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ضحايا العمل الإرهابي هم مدنيين أبرياء وأطفال مرضي سرطان والقانون الدولي والعهود الأممية تحميهم ولكن المنظمات الحقوقية الدولية هي منظمات لها توجهات سياسية معينة افقدتها الكثير من النزاهة وابعدتها عن ضوابط العمل الحقوقي المتعارف عليها دوليا وأهمها على الأطلاق دعم ضحايا العمليات الإرهابية وخاصة المدنيين منهم.

    أيمن نصري حقوق الإنسان انفجار معهد الأورام المنتدى العربي الأوروبي

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