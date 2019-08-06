اشتعال النيران بطائرة خاصة في الدنمارك وسلامة جميع ركابها

ستوكهولم - (د ب أ):

قالت الشرطة الدنماركية إن جميع من كانوا على متن طائرة من نوع "سيسنا" ذات المحركين، والبالغ عددهم عشرة أشخاص، قد نجوا دون أن يصابوا بأذى، بعد أن اشتعلت النيران بالطائرة بعد هبوطها ليلة الاثنين/الثلاثاء في غرب الدنمارك.

ورفضت متحدثة باسم شرطة آرهوس، التعليق على تقارير وسائل الإعلام، التي تفيد بأن مديرة أعمال المغنية الأمريكية الشهيرة "بينك"، والعديد من أفراد الوفد المرافق لها، كانوا على متن الطائرة، "سيسنا 560 إكس. إل".

وقالت كريستين سفيندسن، التي نظمت بيع تذاكر حفل موسيقى خاص بـ "بينك" 39 عاما في أوسلو، إن المغنية الحائزة على جائزة "جرامي"، واسمها الحقيقي أليشيا بيث مور، لم تكن على متن الطائرة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفتا "في. جي" و"داجبلاديت".

وكانت الطائرة غادرت أوسلو بالنرويج، حيث قدمت "بينك" حفل أمس الاثنين. ومن المقرر أن تقدم حفلا آخر غدا الأربعاء في هورسينز، جنوب آرهوس.

ويشار إلى أن طاقم الطائرة المكون من ثلاثة أفراد، يضم طيارين نمساوي وألماني، بالاضافة إلى مضيفة ألمانية. وقالت الشرطة إن الطائرة مسجلة في ألمانيا. أما الركاب فهم من بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة.

ولم يتضح بعد السبب وراء اندلاع الحريق. وتواجدت اللجنة الدنماركية للتحقيق في الحوادث في مكان الحادث.

ولم تتأثر حركة الطيران في مطار آرهوس.