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    أمطار رعدية في مكة قبل تروية الحُجاج.. ومُغردون: "أُمطرت سيدة كل المدن"

    12:26 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    أمطار رعدية في مكة قبل تروية الحُجاج.. ومُغردون: "أُمطرت سيدة كل المدن"

    أمطار رعدية

    كتبت- رنا أسامة:

    حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها مكة المكرمة، الثلاثاء، مع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخّات البرد، فيما يتوافد ضيوف الرحمن إلى المدينة السعودية قبل يومين من بدء الحُجّاج تأدية مناسكهم في يوم التروية.

    وبحسب وزارة الحج السعودية، وصل مليون و600 ألف مسلم إلى المملكة لأداء المناسك التي تبدأ هذا العام في 9 أغسطس، ويقيم غالبيتهم حاليًا في مكة، فيما ينتظر البعض منهم في المدينة للتوجه إلى مكة قبيل بدء موسم الحج بقليل.

    وتحت هاشتاج "#مكة_الآن" الذي تصدّر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا في السعودية، نشر مُغرّدون سعوديون مقاطع فيديو توثّق سقوط أمطار غزيرة في مكة المُكرمة. وكتب أحدهم: "اللهم اجعل لنا نصيبًا في هذي الأيام المباركة من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء".

    ونشرت أخرى مقطع فيديو يُظهر سقوط أمطار رعدية، مع تعليق: "عشرة أيام فضيلة وحج ومطر في مكة.. يا رب رضاك والجنة".

    وغرّدت ثالثة: "أمطرت سيدة كل المدن.. أرضها حُب وسلام.. جميلة هي بلا مطر، فكيف إذا أمطرت؟!".

    كما أبدى مواطن سعودي آخر إعجابه بأجواء الطقس التي تشهدها المدينة الآن في هذه الأيام المُباركة، وغرّد: "جنة يا مكة لو كنتي جفافًا.. وشلون عاد والدنيا مطر؟".

    كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية قالت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

    كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

    وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

    وفي وقت سابق، توقّع موقع "طقس العرب" اشتداد الأمطار تدريجيًا خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، وزيادة كثافة السحب الرعدية على مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرمة، بما في ذلك عرفات ومنى ومزدلفة، مع احتمالية امتداد جزء من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكّي بحِدة أقل، وتكون الأمطار مصحوبة بحركة رياح مُثيرة للغبار.

    وقال رئيس هيئة الأرصاد السعودية، خليلي بن مصلح الثقفي، في مؤتمر صحفي الأحد، إن التوقعات الجوية تشير إلى احتمالية تكوّن سحب رعدية على المرتفعات الشرقية لمكة وعدد من المشاعر المقدسة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، مع تزايد فترات سقوط الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

    كما حذّر الثقفي من وصول درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج إلى 50 درجة مئوية، ووصول درجات الرطوبة في بعض الأيام إلى 85 بالمائة، ما سيزيد من شعور الأفراد بارتفاع درجات الحرارة.

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