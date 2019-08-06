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    القوات الخاصة الأفغانية تقتل 9 من عناصر طالبان في وسط البلاد

    11:51 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    القوات الخاصة الأفغانية تقتل 9 من عناصر طالبان في وسط البلاد

    القوات الخاصة الأفغانية

    كابول - (د ب أ):

    قامت القوات الخاصة الأفغانية بقتل 9 من عناصر طالبان، أثناء عمليتين قامت بهما في إقليم وارداك بوسط البلاد.

    وأضافت المصادر أن القوات الخاصة اعتقلت 4 من عناصر طالبان خلال نفس العملية.

    ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة القول، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة قتلت واعتقلت 13 من مسلحي طالبان في منطقة نيرخ في وارداك.

    كما قتلت القوات الخاصة 5 من عناصر طالبان أثناء عملية مماثلة قامت بها في منطقة ميدان شهر في وارداك.

    القوات الخاصة الأفغانية حركة طالبان إقليم وارداك

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