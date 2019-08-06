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    قوات إسرائيلية تعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

    09:58 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    قوات إسرائيلية تعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

    الاحتلال الإسرائيلي

    تل أبيب - (د ب أ):

    أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 18 فلسطينيا بالضفة الغربية.

    وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه "يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

    ولم تذكر الهيئة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

    وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

    الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين الضفة الغربية

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