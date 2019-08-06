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    صحف السودان تبرز ترتيبات التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري

    09:56 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    صحف السودان تبرز ترتيبات التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري

    التوقيع على الإعلان الدستوري بالسودان

    الخرطوم - (أ ش أ):

    اهتمت الصحف السودانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، بترتيبات التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري، التي وقعها المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" يوم الأحد الماضي.

    وقالت صحيفة "المجهر" إن وزارة الخارجية سلمت دعوات حضور الحفل لعدة دول، ومنظمات دولية، وأن لجنة شكلت للبروتوكول والمراسم للإشراف على ترتيباته.

    واهتمت صحيفة "السوداني" بالتحديات التي تواجه البلاد في الفترة الانتقالية، وأبرزها الوضع الاقتصادي، متوقعة حدوث تحسن اقتصادي في الفترة المقبلة.

    وأطلقت صحيفة "اليوم التالي" عدة تساؤلات عن أسباب رفض "الجبهة الثورية" للإعلان الدستوري رغم ما أظهرته من توافق مع قوى "الحرية والتغيير"، وفى هذا الصدد أبرزت صحيفة "أخبار اليوم" الدعوات التي أطلقت من بعض القوى السياسية للحوار مع "الجبهة الثورية" قبل التوقيع النهائي على الوثيقة في محاولة لحل الخلافات.​

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    السودان المجلس العسكري الانتقالي الإعلان الدستوري

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